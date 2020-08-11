"Оппозиционная платформа - За жизнь" официально обращается с призывом к странам-членам G7 и демократического международного сообщества выступить с осуждением намерений украинской власти ограничить право на волеизъявление сотен тысяч украинских граждан - жителей Донбасса.

"Украинская власть собирается пересечь границу, отделяющую демократию от диктатуры. Население Донецкой и Луганской областей уже длительное время страдает от ограничений гражданских прав и свобод. В частности, за последнее время правящим большинством в Верховной Раде Украины принято решение о непроведении очередных выборов в областные советы на этих территориях. Указами Президента Украины Владимира Зеленского №293/2020 и №297/2020 были образованы военно-гражданские администрации в городах Лисичанске и Северодонецке Луганской области, что привело к прекращению полномочий избранных городских советов в этих населенных пунктах.

Теперь по представлению председателей военно-гражданских администраций, которые действуют в Донецкой и Луганской областях, Центральная избирательная комиссия 8 августа 2020 года своим Постановлением №161 отменила выборы в органы местного самоуправления в восемнадцати объединенных территориальных общинах на востоке Украины. Причиной этого решения называется невозможность обеспечить избирательный процесс", - говорится в обращении.

Оппозиция обращает внимание международного сообщества на то, что на этих территориях в 2019 году, в значительно более сложных условиях вооруженного конфликта, прошло голосование на очередных выборах Президента Украины и внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Никаких сомнений в возможности организации избирательного процесса у власти в то время не возникало. В связи с достижением соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта на востоке Украины, в настоящее время ситуация является более благоприятной для обеспечения всех предусмотренных международными соглашениями и Конституцией Украины прав граждан.

"Единственным объяснением относительно намерений со стороны украинской власти отменить местные выборы - стремление правящих политических сил сохранить свою власть, даже путем нарушения международного права и украинского законодательства. Считаем, что отмена выборов в органы местного самоуправления станет нарушением Всеобщей декларации прав человека ООН, Европейской Хартии местного самоуправления, других базовых международных соглашений и конвенций. Ваша активная позиция поможет защитить права людей и сохранить демократию в Украине", - отмечается в обращении "Оппозиционная платформа - За жизнь" к странам-членам G7.