США долають коронавірус: Дональд Трамп заспокоює американців

Сполучені Штати замовили 100 мільйонів вакцин проти коронавірусу. Президент Трамп каже, що ліки можуть бути готові вже до кінця року, і заявляє, що епідемія іде на спад