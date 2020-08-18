Харківщина стала лідером з кількості нових інфікувань COVID-19 [ Редактировать ]
1616 випадків інфікувань коронавірусом зафіксовано в Україні. Це нові дані, які наводить РНБО. 27 людей померло від недуги, натомість 761 одужала.
Найбільше інфікувань на Харківщині - коронавірус виявили у 204 жителів регіону. Найменший приріст інфікованих на Черкащині - дві людини за добу.
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