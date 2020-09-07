В столице на карантин закрылись 2 школы из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на главу Госпотребслужбы Киева Олега Рубана

Так, в случае вспышки коронавируса, будет приниматься решение о продлении каникулярного периода.

Сегодня принято решение относительно двух школ в связи со случаями заболевания.

Он добавил, что проверки в учреждениях образования длятся в течение месяца.

Ранее мы писали, что в Запорожье и Николаеве классы школ уходят на карантин из-за обнаружения коронавируса. Праздник 1 сентября обернулся для многих учеников серьезными проблемами.