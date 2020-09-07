В Киеве из-за коронавируса закрыли две школы [ Редактировать ]
В столице на карантин закрылись 2 школы из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на главу Госпотребслужбы Киева Олега Рубана
Так, в случае вспышки коронавируса, будет приниматься решение о продлении каникулярного периода.
Сегодня принято решение относительно двух школ в связи со случаями заболевания.
Он добавил, что проверки в учреждениях образования длятся в течение месяца.
Ранее мы писали, что в Запорожье и Николаеве классы школ уходят на карантин из-за обнаружения коронавируса. Праздник 1 сентября обернулся для многих учеников серьезными проблемами.
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