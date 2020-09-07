За сутки в столице зарегистрировали 242 случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за период эпидемии в Киеве зафиксировали 15 276 инфицированных COVID-19. 242 киевлянина погибли (2 - за минувшие сутки), 4759 человек выздоровели (28 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

138 женщин в возрасте от 19 до 81 года;

96 мужчин, возрастом от 18 до 96 лет;

11 детей - от 2 до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших находятся в Оболонском районе (50 человек), Дарницком районе (36 случаев), Соломенском районе (28 пациентов).

Фото: КГГА

Ранее мы писали, что за минувшие сутки на территории Украины зарегистрировали 2174 случая коронавирусной инфекции.