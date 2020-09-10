У Чернівцях мітингували батьки школярів через дистанційне навчання. Вимагали відкрити навчальні заклади. Що на це їм відповіли міські урядники - розкаже Ольга Паламарюк.

Так, із зошитами та книжками, починається ранок Олени Єричук. Вона багатодітна мама: її старша донька навчається в одинадцятому класі, середня - першачок. А наймолодшому синові ледь виповнилося 10 місяців. Та замість хатньої роботи Олена цілими днями допомагає дітям з уроками.

Олена Єричук, багатодітна мама:

Це цілий день: мамо, в мене уроки. Мамо, в мене уроки. І це від ранку до ночі уроки, і сидить в телефоні, в комп'ютері. Толку нічого. Питаю: ти щось зрозуміла? Нічого не зрозуміла. Вони хочуть спілкування, хочуть бачити вчителів вживу.

Олена каже: хоч як би хотіла, пояснити тему, як педагог, дітям не може. Діти відволікаються, не завжди розуміють матеріал. А старенькі ґаджети просто не "тягнуть" нові програми. У Великому Кучурові часто вимикають світло.

Альона Томінець, директорка Великокучурівської загальноосвітньої школи:

В мене виходять, приблизно, 1/3 моїх учнів на зв'язок. Причини різні: десь зависає зум, в якомусь куті нашого села - село досить розкидане - немає світла. Величезна проблема заключається в тому, що не всі забезпечені технікою.

Педагоги визнають: дистанційне навчання не завжди легко дається і їм самим. Часто, щоб підготуватися до уроку, за комп'ютером засиджуються до опівночі. Підтримати і дітей, і вчителів сьогодні вирішили батьки - прийшли з пікетом до обласної адміністрації.

Ми будемо просити, щоб нас зняли з червоної зони. Хотя б дадуть оранжеву, пускай. Наші діти, хай через день, але ходять до школи.

Біля адміністрації - батьки з різних районів. До них виходить очільник області.

Сергій Осачук, голова Чернівецької облдержадміністрації:

Хочу сказати про те, що ніхто не задоволений навчанням дистанційним, тому що немає 100% замінника. Обласна держадміністрація не відкриває і не закриває.

Голова обладміністрації пояснює: звертатиметься до столичних владників із проханням переглянути карантинні вимоги. А в міськраді - чекати не збираються. І вже готують позов.

Василь Продан, секретар Чернівецької міської ради:

Ті ж Тернопіль і Франківськ так само знаходяться в червоній зоні, але в Тернополі вже ходять діти в школу. Ми, як міська рада, так само подаємо позов ДО Кабміну про скасування червоної зони. Доєднуємося і до Франківська, і до Тернополя.

Уже цієї п'ятниці міські депутати зберуться на позачергову сесію і вирішуватимуть подальшу долю освітнього процесу. А от батьки з районів - планують звертатися до райадміністрацій. Проситимуть піти на поступки.