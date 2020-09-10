В порту Бейрута снова вспыхнул крупный пожар (видео) [ Редактировать ]
В столице Ливана Бейруте вспыхнул новый сильный пожар в порту. Причины возгорания пока неизвестны.
Об этом сообщает The Associated Press.
Отмечается, что пожар произошел на складе, где хранятся шины. Он находится вблизи места, где месяц назад произошел мощный взрыв.
В данное время на месте происшествия пожарные борются с возгоранием.
Напомним, 4 августа в порту Бейрута прогремело два мощных взрыва. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов.
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