В порту Бейрута снова вспыхнул крупный пожар/ Фото: strana.ua

В столице Ливана Бейруте вспыхнул новый сильный пожар в порту. Причины возгорания пока неизвестны.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что пожар произошел на складе, где хранятся шины. Он находится вблизи места, где месяц назад произошел мощный взрыв.

В данное время на месте происшествия пожарные борются с возгоранием.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута прогремело два мощных взрыва. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов.