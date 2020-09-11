Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у п’ятницю ввечері під час нового соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР і/чи ВІЙНА" розповів про ситуацію з коронавірусною хворобою в місті. Він заявив, що не розуміє деяких обмежень, які вводяться у зв'язку з потраплянням міста до "червоної" карантинної зони.

"Ми підтримуємо обмеження роботи нічних клубів, обмеження ресторанного бізнесу, але, наприклад, не розуміємо, для чого закривати, скажімо, книжкові магазини чи книжкові полиці, де й так немає ніяких черг. Це при тому, що великі будівельні гіпермаркети, такі як "Епіцентр" та інші, працюють. Тому тут є подвійні стандарти", - сказав Марцінків.

Він також наголосив, що у Франківську дотримуються соціальної відстані та масочного режиму в закритих приміщеннях, і на сьогодні в місті спостерігається хороша динаміка стосовно захворюваності COVID-19.

"У нас є вільні місця, кількість пацієнтів, тих, що виписується, набагато більша, ніж тих, що поступає. І тому ми вважаємо, що сьогодні та статистика, яка рахується Києвом, вона є суб'єктивною, вона не відповідає дійсності", - наголосив мер.

"Чому сьогодні не можуть працювати з певними обмеженнями навіть у "червоній" зоні дитячі садочки чи початкова школа? Я не говорю, там, 5-11 класи, тут можна дистанційне навчання. Але навчити дітей 1 класу щось дистанційно... Я вважаю, що сьогодні ця статистика не відповідає дійсності. І, можливо, причина в тому, що ми сьогодні говоримо правду. Франківськ говорить правду про кількість хворих, а не приховує цю інформацію, не коригує цю інформацію, як це робиться в деяких містах", - пояснив Марцінків.

За його словами, рішення, які приймаються в Києві, є суб'єктивними і, очевидно, їх би не було, якщо б був діалог з міськими головами і з місцевою владою.

"Ми за те, щоб сьогодні подолати епідемію, але за розумні рішення. Не за подвійні стандарти, а за те, щоб сьогодні дійсно зробити так, щоб бізнес не зупинився, підприємства не зупинялися, тому що другого такого жорсткого карантину економіка не витримає", - підсумував міський голова.

Раніше ми повідомляли про те, що в Івано-Франківську відкривають школи та дитсадки попри коронавірус.