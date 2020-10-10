Експонати, які можна розмістити у вушку голки. Днями в музеї на Вінниччині український мініатюрист представив колекцію власних витворів. Як митець створює скульптури та чим надихається?

Півміліметрові каченята, двоміліметровий велосипед та лелека на вушку голки - ці мініатюри можна розгледіти лише за допомогою спеціального обладнання. Виготовляє їх Сергій Тєтєрін, майстер-мікромініатюрист зі Жмеринки. Каже: всі експонати із золота. На одну роботу йде менш як пів грама.

Сергій Тєтєрін, майстер-мікромініатюрист:

Це знання, яке я здобув з роками - як потрібно обробляти золото, як його кріпити, це такі є також секрети, які майстри не видають, але це здобувається роками. Інструмент робиться теж під мікроскопом, ніде його замовити неможливо, тільки власною працею.

Аби виготовити ось такий замок, майстру знадобилося кілька місяців. Свій хист Сергій успадкував від дідуся - роботи Михайла Маслюка свого часу увійшли до книги рекордів Гіннеса. Приміром, паротяг менший за макове зернятко, а ще - підкови для блохи. В арсеналі ж Сергія Тєтєріна вже 60 робіт. 20 з них виставлені в Америці. А в рідній Жмеринці лише днями відкрилася невелика експозиція.

Ось тут я побачила "шприц", там був Шерлок Холмс, десь там рибка була. Дуже незвично, класно, враження дуже великі.

Ренат, школяр:

Дуже цікаво, як майстер робить цю маленьку ювелірну роботу, вона дуже маленька. Як він цим ножиком її розрізає. Вони маленькі якісь і це дуже складно. Я думаю, намалювати це можна, а зробити таку маленьку роботу мало хто зможе.

Допоміг з виставкою мініатюр колишній мер міста.

Віктор Жербенюк, колишній міський голова Жмеринки:

Одиниці у світі люди, які можуть робити такі мініатюри, затримуючи подих до трьох хвилин і відліковуючи биття серця, щоб цю мініатюру скласти. Щоб Жмеринку, як-то кажуть, прославляти і робити туристичним магнітом, мені вдалося викупити цю колекцію і щоб вона залишилась у Жмеринському музеї.

Тож експозиція мікромініатюр у Жмеринському міському історичному музеї тепер постійна.