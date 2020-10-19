У Перу виявили гігантський геогліф [ Редактировать ]
У Перу виявили ще один гігантський геогліф - 37-метрове зображення кота, якому понад дві тисячі років. сталося це під час археологічних розкопок на території плато Наска на півдні країни.
Малюнок очистили та законсервували, оскільки зображення було ледь видно. За словами археологів, давність знахідки сягає першого століття до нашої ери.
Плато Наска відоме своїми геогліфами - вони внесені до списку Всесвітньої спадщини Юнеско.
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