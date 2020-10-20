Нападника поліцейські застрелили під час затримання

Хвилиною мовчання в Європарламенті вшанували пам'ять загиблого французького вчителя Самюеля Паті. Його вбив 18-річний чеченець за те, що викладач на заняттях показував карикатури на пророка Мухаммеда.

Нападника поліцейські застрелили під час затримання. За причетністю до вбивства арештували кількох його родичів. А також чотирьох студентів коледжу. Загалом під варту взяли 15 осіб.