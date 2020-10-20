Європарламент вшанував пам'ять загиблого французького вчителя [ Редактировать ]
Хвилиною мовчання в Європарламенті вшанували пам'ять загиблого французького вчителя Самюеля Паті. Його вбив 18-річний чеченець за те, що викладач на заняттях показував карикатури на пророка Мухаммеда.
Нападника поліцейські застрелили під час затримання. За причетністю до вбивства арештували кількох його родичів. А також чотирьох студентів коледжу. Загалом під варту взяли 15 осіб.
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