Министерству образования и науки Украины выделили 3,3 млрд гривен для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в интервью одному из телеканалов заявил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"На сегодняшний день, благодаря 255 народным депутатам, которые дали нам внести изменения в бюджетный кодекс и использовать остатки образовательной субвенции 2019 года, а это 3,3 млрд гривен для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В том числе и на доплату учителям в условиях организации дистанционного обучения.

Дополнительно, 539 миллионов правительство распределило, опять же из резервов Министерства образования, на предотвращение распространения коронавирусной инфекции", - заявил глава МОН.

Ранее сообщалось, что коронавирусный фонд потерял более половины финансов.