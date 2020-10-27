МОН выделили 3 млрд грн на борьбу с COVID-19 [ Редактировать ]
Министерству образования и науки Украины выделили 3,3 млрд гривен для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в интервью одному из телеканалов заявил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
"На сегодняшний день, благодаря 255 народным депутатам, которые дали нам внести изменения в бюджетный кодекс и использовать остатки образовательной субвенции 2019 года, а это 3,3 млрд гривен для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В том числе и на доплату учителям в условиях организации дистанционного обучения.
Дополнительно, 539 миллионов правительство распределило, опять же из резервов Министерства образования, на предотвращение распространения коронавирусной инфекции", - заявил глава МОН.
Ранее сообщалось, что коронавирусный фонд потерял более половины финансов.
по теме
В Европе резко вырос уровень смертности от COVID-19 - ВОЗ
В частности, ситуация усложнилась в Великобритании, Испании и Франции
Президент ФИФА заразился COVID-19
Джанни Инфантино получил положительный результат на COVID-19
В Италии зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19
Заразились более 20 тысяч человек
У вице-президента Еврокомиссии обнаружили коронавирус
Он находится на самоизоляции
У Зеленского объяснили вспышку COVID-19 в Крыму
На полуострове Крым наблюдается критическая ситуация с коронавирусом