Пакистан відправить Камбоджі слона [ Редактировать ]
З Пакистану до заповідника дикої природи у Камбоджі перевезуть 35-річного азійського слона. На Кавана, така кличка тварини чекають значно кращі умови: територія у 10 тисяч гектарів і спеціальна дієта. Оскільки, Каван має зайву вагу, він щодня з'їдає до двохсот кілограмів цукрової тростини. Для транспортування слона спорудили особливий ящик.
Амір Халіл, ветеринар:
Ми зробили спеціальний ящик для Кавана. Його розмір величезний - шість метрів завдовжки та три - завширшки. Почнемо тренувати слона щодня заходити в ящик. Щоб він міг почуватися безпечно під час перельоту до Камбоджі. А ще можна зафіксувати слона усередині. Тоді буде легше оглянути його, взяти пробу крові, перевірити нігті та зробити ще деякі необхідні медичні процедури, які необхідні перед транспортуванням до Камбоджі.
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