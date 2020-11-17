Італія не справляється із коронавірусом: бракує лікарів [ Редактировать ]
В Італії бракує медиків, аби подолати другу хвилю епідемії коронавірусу. По допомогу до міжнародних організацій звернулася місцева влада північних провінцій П'ємонт та Ломбардія. Там потребують щонайменше дві тисячі лікарів, які змогли б працювати з апаратами ШВЛ.
На тлі прискорення епідемії італійський уряд планує удвічі збільшити кількість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії - до одинадцяти тисяч.
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Напередодні ще п'ять регіонів Італії увійшли до "помаранчевої" зони ризику. Там мають зачинити бари, ресторани, а також обмежити міжміське пересування
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В Італії оголосили комендантську годину - від 10 вечора до 5 ранку. Країну також поділять на "помаранчеву" та "червону" зони, де вводитимуть додаткові обмеження.
Люди невдоволені черговими заборонами - бари, кафе, фітнес-центри мають зачинятися о 6.00 вечора. За останню добу в Італії зафіксували майже 22 тисячі нових інфікованих коронавірусом
Фінал близько. Одразу дві американські компанії - Pfizer та Morerna - заявляють, що розроблені ними препарати знижують ризик інфікування коронавірусом більш ніж на 90 відсотків