По допомогу звернулася місцева влада північних провінцій П'ємонт та Ломбардія

В Італії бракує медиків, аби подолати другу хвилю епідемії коронавірусу. По допомогу до міжнародних організацій звернулася місцева влада північних провінцій П'ємонт та Ломбардія. Там потребують щонайменше дві тисячі лікарів, які змогли б працювати з апаратами ШВЛ.

На тлі прискорення епідемії італійський уряд планує удвічі збільшити кількість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії - до одинадцяти тисяч.