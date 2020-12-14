Google тестирует систему искусственного интеллекта, которая даст возможность слепым и слабовидящим людям самостоятельно заниматься бегом. Для участия в забегах им больше не потребуется зрячий напарник или собака-поводырь.

Речь идет об исследовательской программе Project Guideline, находящейся на ранней стадии разработки, сообщает rusjev.net.

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Чтобы воспользоваться системой, необходимо закрепить телефон с Android на талии на специальном ремне, разработанном Google, и загрузить приложение Project Guideline, которое с помощью камеры смартфона будет отслеживать движение по намеченному маршруту.

Для работы приложения не требуется доступ к интернету. После запуска при отклонении бегуна от маршрута оно начинает посылать звуковые сигналы в наушники с костной проводимостью. При этом чем больше отклонение, тем сильнее звучит сигнал.

Project Guideline - совместная разработка Google и Томаса Панека, генерального директора сети школ по подготовке собак-поводырей Guiding Eyes for the Blind и одновременно большого любителя бега. Он планирует объединить усилия с другими заинтересованными организациями по созданию специальных курсов по адаптации слабовидящих к различным условиям.

Ранее сообщалось, что французский легкоатлет пробежал марафон, не выходя из дома. Мужчина 7 часов кружил по балкону.

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