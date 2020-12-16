16 декабря заканчивается трехмесячный срок, который Конституционный суд дал на урегулирование ситуации вокруг НАБУ и его директора. Поскольку Верховная Рада так и не смогла законодательно урегулировать этот вопрос, Артем Сытник с сегодняшнего дня не является легитимным руководителем НАБУ.

Сегодня истек трехмесячный срок, который Конституционный суд, признавший неконституционными ряд положений закона о НАБУ, установил для возможности устранения этих нарушений. В частности это касалось вопроса назначения и увольнения президентом директора НАБУ. КС принял решение 16 сентября и отсрочил вступление его в силу на 3 месяца. За это время Верховная Рада должна внести соответствующие изменения в закон о НАБУ, но так этого не сделала.

Согласно решению КСУ от 16 сентября, не соответствуют Конституции права президента:

создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины;

делегировать трех человек в конкурсную комиссию по отбору будущего директора НАБУ;

определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности работы НАБУ;

утверждать положения о Совете общественного контроля НАБУ и о порядке его формирования.

По состоянию на 16 декабря Верховная Рада не рассмотрела ни один из четырех поданных законопроектов "О внесении изменений в Закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины"- ни законопроект, поданный Кабинетом министров, ни альтернативные законопроекты народных депутатов. Законопроекты даже не дошли до стадии рассмотрения в профильных комитетах и не получили положительные выводы Главного научно-экспертного управления.

Министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Фейсбуке заявил, что Артем Сытник продолжит быть директором НАБУ.

Стоит заметить, что как министр юстиции он не имеет полномочий толковать решение Конституционного суда. Ранее исполнительная служба Минюста не выполнила решение Окружного административного суда Киева об отстранении директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника с должности путем удаления его из Единого государственного реестра по решению КСУ.

В соответствии со ст. 151-2 Конституции Украины "решения и выводы, принятые Конституционным Судом Украины, являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы". Законы, иные акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу со дня принятия Конституционным судом решения об их неконституционности, если иное не установлено самим решением.

Согласно решению Конституционного Суда Украины от 14.12.2000 года (дело о порядке выполнения решений Конституционного Суда Украины), решение суда имеют прямое действие и для вступления в силу не требуют подтверждений со стороны любых органов государственной власти. Обязанность выполнения решения Конституционного Суда Украины является требованием Конституции Украины, которая имеет высшую юридическую силу в отношении всех других нормативно-правовых актов. За невыполнение решений КСУ предусмотрена ответственность - до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 28 августа 2020 Конституционный суд Украины признал неконституционным Указ Президента, о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. Решением от 16 сентября 2020 № 11-р / 2020 Конституционный суд признал отдельные положения Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" такими, которые не отвечают Основному Закону и обязал Верховную Раду безотлагательно привести положения законодательства в соответствие с этим решением. Артем Сытник в свою очередь заявлял, что не видит в решениях Конституционного суда оснований для своего увольнения.