На юге Китая строят разделительную стену на границе с Мьянмой Источник: The Times

Китай спешно строит разделительную стену на границе с Мьянмой, оснащенной камерами слежения и динамиками. Об этом написали несколько СМИ в юго-восточной Азии. Проект, получивший кодовое название "Южная Великая китайская стена", планируется завершить к октябрю 2022 года.

Первый участок стены протяженностью 660 км уже возведен. Никаких официальных заявлений по поводу строительства стены на юге страны власти Китая не делали. Фотографии новой Великой китайской стены опубликовал новостной сайт Radio Free Asia.

The Times пишет, что по данным китайских СМИ, в южной провинции Юньнань строят заградительные сооружения для "пресечения нелегального проникновения в страну или покидания ее территории".

По официальным данным, это делается с целью не допустить проникновение вируса COVID-19 в Поднебесную, борьбы с контрабандой и наркоторговлей. Между тем на Западе главной причиной появления стены называют лишить диссидентов возможности бежать из Китая в Мьянму.

Стена на южной границе КНР представляет собой металлический забор из секций 2 х 3 метра, обвитый поверху колючей проволокой.

На последнем этапе строительства на стене установят камеры слежения с инфракрасными датчиками и динамики, которые будут предупреждать о приближении к стене на слишком близкое расстояние. По стене якобы также пустят электрический ток.

В конце октября строительство стены началось и вдоль китайско-вьетнамской. На видео, загруженном пользователями сети, видно, что железобетонная стена возводится поэтапно, ее высота - более двух метров. Сухопутная граница Китая и Вьетнама составляет 1300 километров.

Напомним, что Великая Китайская стена - разделительная каменная стена длиной почти 9000 км, построенная в древнем Китае для защиты от кочевников с севера. Стена должна была четко зафиксировать границы китайской цивилизации, способствовать консолидации единой империи, "сшитой" из ряда завоеванных царств.

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