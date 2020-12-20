В Днепре, 20 декабря, спасатели изъяли с балкона квартиры многоэтажки более 500 летучих мышей, которые жили прямо под обшивкой балкона. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области в Facebook.

Владельцы квартиры, где поселились рукокрылые, случайно услышали странные звуки под обшивкой балкона и вызвали спасателей.

фото: facebook

На месте специалисты ГСЧС демонтировали утепляющую обшивку балкона и обнаружили целую стаю летучих мышей.

фото: facebook

Они отловили более 500 мышей, после чего поместили их в картонные коробки с отверстиями, чтобы те имели возможность дышать и передали волонтеру из центра реабилитации "Feldman Ecopark", который находится в городе Харьков.

фото: facebook

Каким чудным образом летучие мыши туда попали - остается загадкой.

Стоит отметить, что при ликвидации необычной находки никто не пострадал.

фото: facebook

Как ранее сообщалось, летучие мыши оккупировали нацистские бункеры в Польше.

Читайте также, новые виды коронавируса также могут брать свое начало от летучих мышей и передаваться людям. Вирусолог предупредила, что родственные Sars-CoV-2 вирусы были также найдены у животных за пределами Поднебесной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.