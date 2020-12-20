Нашествие летучих мышей: в Днепре более 500 рукокрылых атаковали квартиру (фото) [ Редактировать ]
В Днепре, 20 декабря, спасатели изъяли с балкона квартиры многоэтажки более 500 летучих мышей, которые жили прямо под обшивкой балкона. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области в Facebook.
Владельцы квартиры, где поселились рукокрылые, случайно услышали странные звуки под обшивкой балкона и вызвали спасателей.
фото: facebook
На месте специалисты ГСЧС демонтировали утепляющую обшивку балкона и обнаружили целую стаю летучих мышей.
фото: facebook
Они отловили более 500 мышей, после чего поместили их в картонные коробки с отверстиями, чтобы те имели возможность дышать и передали волонтеру из центра реабилитации "Feldman Ecopark", который находится в городе Харьков.
фото: facebook
Каким чудным образом летучие мыши туда попали - остается загадкой.
Стоит отметить, что при ликвидации необычной находки никто не пострадал.
фото: facebook
Как ранее сообщалось, летучие мыши оккупировали нацистские бункеры в Польше.
Читайте также, новые виды коронавируса также могут брать свое начало от летучих мышей и передаваться людям. Вирусолог предупредила, что родственные Sars-CoV-2 вирусы были также найдены у животных за пределами Поднебесной.
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