Сюрприз от летучих мышей: вирусологи шокировали заявлением [ Редактировать ]
Новые виды коронавируса также могут брать свое начало от летучих мышей и передаваться людям.
Вирусолог предупредила, что родственные Sars-CoV-2 вирусы были также найдены у животных за пределами Поднебесной.
Мы должны искать их не только в Китае, но и в странах Южной Азии.
Ученые напомнили, что летучие мыши были первоначальным носителем коронавируса.
Прежде, чем попасть в организм человека, вирус передался промежуточному животному, но эксперты пока не установили, кто им был. Также они не могут дать внятного ответа, как долго коронавирус циркулировал в среде животных.
Эту версию Чжэнли поддержал ученый из Сиднейского университета, профессор Эдвард Холмс. Он также заявил, что коронавирус до обнаружения мог несколько месяцев циркулировать в природе. А первое заражение могло произойти не в Ухане.
Читайте также, в ВОЗ изменили рекомендации по ношению средств индивидуальной зашиты. Новые правила размещены на официальной странице организации.
Кроме того, стало известно, когда на территории Украины наступят пики заболеваемости коронавирусной инфекцией. Начнутся они в середине января и продляться до середины февраля.
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