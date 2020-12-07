Новые виды коронавируса также могут брать свое начало от летучих мышей и передаваться людям.

Вирусолог предупредила, что родственные Sars-CoV-2 вирусы были также найдены у животных за пределами Поднебесной.

Мы должны искать их не только в Китае, но и в странах Южной Азии.

Ученые напомнили, что летучие мыши были первоначальным носителем коронавируса.

Прежде, чем попасть в организм человека, вирус передался промежуточному животному, но эксперты пока не установили, кто им был. Также они не могут дать внятного ответа, как долго коронавирус циркулировал в среде животных.

Эту версию Чжэнли поддержал ученый из Сиднейского университета, профессор Эдвард Холмс. Он также заявил, что коронавирус до обнаружения мог несколько месяцев циркулировать в природе. А первое заражение могло произойти не в Ухане.

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Кроме того, стало известно, когда на территории Украины наступят пики заболеваемости коронавирусной инфекцией. Начнутся они в середине января и продляться до середины февраля.

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