Вірус-мутант не відрізняється від попередньої версії симптомами або летальністю

В Італії підтвердили випадок захворювання на новий мутований коронавірус, який виявили у Великій Британії. Занедужав чоловік, який повернувся звідти та перебував на ізоляції удома.

Через новий штам Ковіду Британія посилює карантинні обмеження. Авіасполучення з Королівством повністю припинили Нідерланди, Італія, Бельгія, Австрія та Саудівська Аравія.

У самій Британії кораблям заборонено залишати порти. Британський вірус-мутант не відрізняється від попередньої версії симптомами або летальністю. Утім, поширюється значно швидше.