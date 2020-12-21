В Італії підтвердили захворювання новим штамом коронавірусу [ Редактировать ]
В Італії підтвердили випадок захворювання на новий мутований коронавірус, який виявили у Великій Британії. Занедужав чоловік, який повернувся звідти та перебував на ізоляції удома.
Через новий штам Ковіду Британія посилює карантинні обмеження. Авіасполучення з Королівством повністю припинили Нідерланди, Італія, Бельгія, Австрія та Саудівська Аравія.
У самій Британії кораблям заборонено залишати порти. Британський вірус-мутант не відрізняється від попередньої версії симптомами або летальністю. Утім, поширюється значно швидше.
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