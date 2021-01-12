По информации "РБК-Украина" одним из ответственных за вакцинацию украинцев от Covid является советник главы ОП - Михаил Пасечник. Он уже несколько раз был связан с Минздравом, в частности дважды возглавлял Госслужбу лекарственных средств. Каждый раз его пребывание на посту заканчивалось коррупционными скандалами, расследованиями, протестами, злоупотреблением служебным положением и обвинениями в многомиллионных потерях бюджетных средств.

Об опыте Пасечника в освоении бюджетных средств говорится в отчете КРУ, которое проводило проверку деятельности Минздрава в 2002-2003 годах. За бюджетные средства чиновники закупали у "своих" фирм лекарства для госбольниц по ценам, которые на 500% превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке. Этой "своей" фирмой стала фаркомпания "Фалби", которая принадлежала Пасечнику. Он в то время как раз возглавлял Гослекслужбу и формировал Перечень лекарств, которые можно закупать для учреждений здравоохранения за бюджетные средства.

По данным КРУ, Пасечник лоббировал включение в "Перечень..." лекарственных средств тех производителей, дистрибьютором которых была его компания "Фалби".

Также известно, что в 2006 году "Фалби" подписала с государственным "Укрэксимбанком" кредитное соглашение с лимитом на 40 млн дол. Впрочем, "проглотить" жирный кусок бюджетных поступлений не удалось. Пасечник влез в долги, не отдав их до сих пор. Долг перед "Укрэксимбанком" вырос до 1 млрд грн.

Второе назначение Пасечника в Гослекслужбу в 2014-15 годах ознаменовалось обвинениями в "наркотическом геноциде" украинцев. Термин придумали фармацевты, которые выходили к Кабмину с требованиями уволить Пасечника с занимаемой должности.

Под протекцией Пасечника было принято решение о том, что кодеиносодержащие препараты можно свободно продавать в аптеках. Такие препараты из-за дешевизны компонентов называют "наркотиками для бедных".

Сегодня Пасечник указывает, что он является президентом общественной организации "Фармацевтическая лига Украины".

"Чьи интересы защищает такая общественная организация? Не является ли она ширмой для того, чтобы отбелить статус президента Пасечника, замешанного во множестве скандалов? Или тихой гаванью, из которой можно отправиться в очередное большое коррупционное плавание?", - говорится в статье.

Напомним, именно Пасечник выдал разрешение на импорт в Украину индийского препарата "Кофекс", содержащего наркотические вещества и популярного среди наркоманов.