Президент Украины Владимир Зеленский провел, первую за 2021 год, церемонию награждения именным оружием начальника Генерального штаба ВСУ, генерала-лейтенанта Сергея Корнийчука.

Указ под номером 1211-12/182 был подписан главой государства 21 августа 2021 года. Согласно ему, военный чиновник должен был получить оружие к празднованию Дня независимости. Также остаются неизвестными заслуги, за которые его наградили таким высоким трофеем.

Отмечается, что отличие Президента "Именное огнестрельное оружие" было введено в обиход 2 президентом Украины Леонидом Кучмой в 1995 году. При этом, за время двух его каденций наградные пистолеты получили 85 человек. 3 президент Виктор Ющенко подписал указы о выдаче 5 пистолетов, Виктор Янукович - 18 единиц оружия, а Петр Порошенко - 26.

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Кроме того, Владимир Зеленский вручил государственные награды десяткам горняков. Соответствующий указ № 367/2020 Владимир Зеленский подписал по случаю Дня шахтера.

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