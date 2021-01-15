Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в отношении пандемии коронавивируса высказался против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках. Это следует из его рекомендаций, опубликованных в пятницу в Женеве, сообщает ТАСС.

В настоящее время не следует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета при международных путешествиях как условия въезда (в страну), поскольку пока все еще не ясно, в какой степени вакцинация снижает передачу (инфекции).

Эксперты и советники обратили внимание на "ограниченное наличие вакцины" от коронавируса на настоящий момент в мире. И необходимость справедливого распределения вакцины в мире посредством международного механизма COVAX.

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Они пояснили, что отсутствие необходимости доказывать проведение вакцинации отнюдь не означает, что путешествующие не должны выполнять другие правила при международных поездках, направленные на снижение риска заражения.

ВОЗ призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей COVID-19, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами.

Организация должна разработать "стандартизированную систему названий новых разновидностей" коронавируса, в которой не должно быть "географических маркеров".

Эксперты призвали производителей вакцин "быстро предоставить ВОЗ данные о безопасности и эффективности" с целью включения препаратов в список организации для экстренного применения.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал помочь в поставке вакцины от коронавируса в Украину.