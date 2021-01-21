Бойовики передадуть Україні “помилуваних” полонених [ Редактировать ]
Незрозуміло де і невідомо скільки. Омбудсмен Людмила Денісова опублікувала інформацію щодо передачі полонених. Їх сьогодні мали повернути з так званих ДНР-ЛНР.
За інформацією Денісової, звільнених українців можуть передати двома маршрутами: через КПВВ "Майорськ" або літаком з Мінська. Втім, як людей повернуть - досі невідомо.
Власне поки що не зрозуміла й кількість полонених. Напередодні Денісова говорила про дев'ятьох людей. І ця передача в односторонньому порядку відбувається за сприяння голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука. Напередодні він написав відкритого листа очільнику СБУ - Баканову. У ньому просив посприяти у звільненні 4 українок.
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