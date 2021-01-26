В столице Нидерландов городе Амстердаме тысячи граждан вышли на улицы для высказывания своего негативного отношения к жестким карантинным ограничениям, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

В пылу своих настроений, митингующие поджигали автомобили на улицах, бросали камнями в сторону правоохранителей, били витрины различных магазинов и даже сожгли пункт тестирования на COVID-19.

Отмечается, что массовые беспорядки происходили в как в Амстердаме, так и Эйндховене. При разгоне митингов, полиция применила водометы и слезоточивый газ. Перед началом комендантского часа в стране, запланированным на 21:00 по местному времени, волна протестов захлестнула и другие города страны. Сотрудники правоохранительных органов смогли полностью стабилизировать ситуацию около полуночи.

Ранее мы писали, что в Чехии вспыхнули массовые протесты против продления локдауна. Некоторые протестующие имели при себе плакаты с надписями: "Остановите коронавирусный террор" и "Мы не овцы".

Кроме того, в Албании полиция застрелила 25-летнего мужчину по имени Клодиан Раша. По словам властей, он нарушил комендантский час, введенный из-за коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.