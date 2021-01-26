Мітингували напередодні і українські музиканти. Серед учасників - лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин, співак Тарас Тополя, композитор Олександр Злотник. Чого вимагали, розкаже Марічка Мельник.

Українські музиканти під стінами парламенту вимагають, щоб запрацювала чесна система збирання, розподілу та виплати роялті. Кажуть, вже багато років зароблене не доходить до авторів, а їхні права постійно порушують.

Андрій Яценко, "Дизель", гітарист гурту "Грін Грей":

17 декабря были нарушены наши права авторов и дали аккредитацию и лицензию на сбор авторских прав компании, которая явно не репрезентативная, так как мы. То есть это большей степени издатели перетянули эти лицензии на себя.

Тарас Тополя, співак, лідер гурту "Антитіла":

Вимоги у нас такі, новий закон який нарешті врегулював би це раз і назавжди. Далі скасування з нашої точки зору неправомірної акредитації яка була проведена з порушенням норм законодавства самої процедури ну і звичайно в кінці наша мета це прозорий розподіл авторської винагороди українським авторам.

Учасники акції хочуть змінити закон про авторське право. Бо документу, мовляв, вже близько 30 років, і він не відповідає світовим стандартам.

Олександр Злотник, композитор:

Це авторські права. І за все має бути нагорода як у всьому цивілізованому світі. І чесна винагорода і її потрібно щоб розподіляли самі автори самі люди які це виробляють, а не бізнесмени які на тому гріються.

До мітингарів приєднуються шанувальники музикантів.

Богдана, шанувальниця:

Я люблю і підтримую наших і я хочу, щоб в нашій країні кожен виконавець отримував чесні гроші і винагородження за чесну працю.

Українські музиканти вже розпочали діалог із владою. Сподіваються, що там їх почують.

Валерій Харчишин, співак, лідер гурту "Друга ріка":