Пологи при свічках, у ванні чи з духовною акушеркою, яка допомагатиме породіллі шоколадом, термальною водою та кавуном

Пологи при свічках, у ванні чи з духовною акушеркою, яка допомагатиме породіллі шоколадом, термальною водою та кавуном? Я зараз не жартую. Це нові тенденції народження дітей в Україні.

Замість пологового будинку - вдома! Хоча це незаконно, у гонитві за ілюзорним комфортом жінки йдуть на цю авантюру. У Рівному такі пологи закінчилися смертю. Чи покарають когось за це? Галина Якушко - питала.

Народи сама. Чому в Україні стають популярними домашні пологи? І що це: данина моді чи недовіра до лікарень?

Це є пологи, вони не завжди передбачувані.

Ми поспілкуємося і з лікарями, і з тими хто народжував удома!

Та приводом до цього матеріалу стала історія - трагічна. У Рівному жінка померла після домашніх пологів через сильну кровотечу. Доросла жінка, яка вже мала дитину, чомусь вирішила народжувати не в лікарні, а вдома з чоловіком, сестрою та духовною наставницю. І коли почалися ускладнення, швидку викликали надто пізно. Дитину - врятували, а от матір - ні.

Світлана Муравська, головна лікарка Рівненського пологового будинку:

У жінки після пологів розвинулась масивна акушерська кровотеча і вона втратила, я би сказала, практично всю свою кров.

У жінки була анемія, і їй не можна було народжувати не в лікарні. То чому рівнянка зважилася на такий ризик? За словами лікарів, вона вірила в альтернативну медицину і пологи, ймовірно, приймала відома в Києві духовна наставниця - Джаміля.

Світлана Муравська, головна лікарка Рівненського пологового будинку:

Це людина без медичної освіти, яка ніби супроводжувала дані пологи. Ця духовна акушерка приїхала швидкою допомогою так само з жінкою. Вона мала такий мусульманський, я би сказала, одяг.

В інтернеті Джаміля відкрито рекламує свої послуги. Займається кровопусканням та пологами. Свого обличчя не показує. Записатися на прийом - непросто: у повідомленнях відповідають помічники. Ми ще повернемося до цієї історії. Наша кореспондентка у Рівному знайшла свідка!

А зараз про те, хто ж взагалі такі духовні наставниці для породіль? Їх ще називають доулами. І чи мають право вони - приймати пологи?

Марина Шимкова, доула:

Багато доул користують арбузом для того, щоб робити масаж.

Термальна вода, шоколад та навіть вогники. Цим користується доула Марина. Вона має спеціальний сертифікат і працює тільки в команді з лікарями та акушерами. Під час пологів її завдання морально підтримувати жінку: тримати її за руку, заспокоювати, робити знеболювальний масаж і навіть гіпнотизувати.

Але в жодному разі не приймати пологи! І тим більше вдома. Хоча такі пропозиції пані Марина отримує регулярно. І звісно, відмовляє. Бо це - злочин!

Вони працюють в команді, і медичні жодні втручання, рекомендації не надають.

Чому ж тоді багато жінок хочуть народжувати вдома? По-перше, це модно. В інтернеті є багато відео успішних пологів різних блогерок, наприклад, у воді, у басейні чи у ванні. По-друге, жінки бояться так званого акушерського насильства. Яке часто плутають зі звичайною лікарською заклопотаністю.

Марина Шимкова, доула:

На наших лікарів на них теж лежить не тільки велика відповідальність, але і так як вони працюють дуже часто на виснаження іноді немає часу відповісти на мільйон запитань.

Насправді домашні пологи в Україні поза законом. Але довести вину домашніх акушерів, у разі щось піде не так - украй складно.

Ростислав Кравець, юрист:

Для того, щоб притягнути акушерку до відповідальності, потрібно все ж таки зрозуміти: ця акушерка надавала меддопомогу чи ця акушерка сприяла отримала гроші за то, що вона організувала ці пологи і саме в домашніх умовах.

***

У мене 5 дітей, перший хлопчик Єремій, йому скоро буде 10, дівчинка Весна, дівчинка Меліса, хлопчик Єлисей і ще одна дівчинка Хлоя.

Вікторія - мама зі стажем. Дітей вона народжувала і в державних, і в приватних пологових, і вдома.

Вікторія Михайлова, мама:

Першу дитину Єремія я народила вдома тоді в нас з чоловіком були такі переконання і нам здавалося що в пологовому неможливо народити природно без втручань. У той час нас не дуже бентежило що приймати пологи вдома це незаконно зараз, наприклад такий момент є, і це мене турбує.

Жінка розповідає: тоді вони з чоловіком жили не в цій затишній оселі. А значно в гірших умовах, навіть без гарячої води.

Утім Вікторія каже: якби не нюанс із законністю, вона знову народжувала б удома, а не в лікарні.

Вікторія Михайлова, мама:

Просто така трохи суматоха навколо відбувається, от вдома цього немає, вдома все спокійно, ніяких ламп, ніякої там біганини, для пологів важливі три умови: тиша, темрява і тепло. Немає взагалі ніякої апаратури, тут немає ніяких інструментів, тут немає яскравого світла, якщо ми йдемо в пологи то, звісно, світло ми вимикаємо, і ми притримуємося трьох Т - це темно тепло та тихо.

Свічки, люстри та навіть ванна. Якщо дуже кортить народити "як вдома", то ось тут, у київському пологовому, створили весь необхідний антураж. Сюди можна брати й чоловіка, і родичів, і доулу чи одразу всіх. І народжувати із цілою групою підтримки. Та головне, що все під наглядом лікарів.

Світлана Рудченко, керівниця програми "Домашні пологи" Київського пологового будинку №5:

Вони хочуть просто, щоб їх не чіпали, бо пологи - це природний процес і щоб ніхто не заважав, і не спішив.

З яким комфортом народжувати - вибирати жінці. Але не варто забувати, що пологи це завжди ризик. І ще сто років тому, саме це було головною причиною жіночої смертності. Навіть зараз кожні десяті пологи - екстрені. І навіть бездоганні аналізи та чудове самопочуття під час вагітності не запорука того, що найважливіший день мине легко.

Владислав Берестовий, акушер-гінеколог Київського пологового будинку №5:

Саме грізне в акушерстві - це є кровотеча. У нас є небагато часу, щоб з цим справитися із послідуючим переливанням крові, послідуючим інфузією препаратів. це як оркестр, де вся бригада - анастезіологи і педіатри - надають допомогу одному пацієнту, бо час йде на хвилини.

***

І такого "оркестру" в Рівному не було. Лікарям забракло часу, щоб урятувати породіллю. Чому ж швидку викликати так пізно? Моя колега Сніжана Сидорук поїхала туди, де все сталося. Там її зустрів ось цей чоловік на позашляховику. Свого імені та ролі в ситуації не назвав, спілкувався вкрай емоційно.

- Идите в больницу и ее спросите, че она в реанимации умерла за час. На столе, кровью истекла. - Ну нам сказали, що її пізно привезли…- Какое пизно. Я сам знаю и видел, что ее взяли, она живая нормальная была и говорила еще…

Виявилося, що в батька новонародженої дитини є інша сім'я. І немовля через тиждень після трагедії та розголосу, забрали родичі.

Домашні пологи це дуже ризикована справа. А в Україні й поготів. Бо в нас бракує і реанімобілів, і навіть лікарень - аби доїхати швидко! Тож чи виправдовує цей домашній комфорт - ту небезпеку, на яку жінки наражають і себе, і дитину?