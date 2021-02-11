Поширення коронавірусу з Китаю могло розпочатися ще восени 2019 року. Такі висновки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Фахівці ВООЗ працювали чотири тижні в Китаї і з'ясували, що 90 людей з провінції Хубей були ушпиталені з симптомами COVID-19 за два місяці до того, як нову інфекцію виявили в Ухані.

Приблизно третина з цих пацієнтів померла або відмовилася брати участь у тестах, а у решти - антитіла коронавірусу не виявили, - кажуть експерти ВООЗ. В Організації наполягають на подальшому дослідженні в центральному Китаї.