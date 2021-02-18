Європейський суд із прав людини закликав звільнити Навального [ Редактировать ]
Європейський суд із прав людини вимагає від Росії негайно звільнити Олексія Навального. Уперше міжнародна установа зобов'язала державу випустити затриманого за скаргою про політичні переслідування - ще до розгляду позову по суті.
Досі таку вимогу застосовували лише у справах, де ув'язнення загрожувало життю підозрюваних. У Москві ж це назвали грубим втручанням у судову систему.
Нагадаю, Олексію Навальному змінили умовне покарання у справі про шахрайство на реальний термін. У колонії політик має відбути два роки і вісім місяців.
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