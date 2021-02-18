В Умані створили комісію для розслідування випадку в школі №14. В цьому закладі дві учениці восьмого класу отруїлися, за попередніми даними, синтетичними препаратами.

Про це повідомили у тамтешній міськраді. І звернулися до фармацевтів з вимогою не продавати ліки неповнолітнім без рецепта.

Нагадаю, дівчата випили в школі по 10 пігулок спазмалгетиків. Обидві у задовільному стані. Обставини отруєння з'ясовує поліція Черкащини.

А два дні тому у Боярці на Київщині одна учениця померла після того, як випила 40 таких пігулок. Директора школи відсторонили від посади - на час розслідування.