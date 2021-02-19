В Україні за добу на коронавірус протестували 65 тисяч людей

Минулої доби протестували на Ковід майже 65 тисяч українці. Позитивні діагнози підтвердили у більш як чотирьох тисяч. Одужали при цьому майже 6 тисяч пацієнтів. 147 померли