29 медалей виборола українська паралімпійська збірна на Кубку світу з біатлону та лижних перегонів. Змагання відбулися у Словенії. У нас 6 золотих, 10 срібних та 13 бронзових нагород.

І друге місце у загальному медальному заліку. Найкраще виступила Людмила Ляшенко, у її активі 5 золотих і одна срібна медаль. У змаганнях взяли участь представники 13 країн світу, Україну представляли 19 спортсменів та 5 помічників.