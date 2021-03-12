В пятницу, 12 марта, представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сделала заявление о вакцине AstraZeneca . Так, по ее словам, от нее больше пользы, чем негативных данных. Об этом она сказала в ходе брифинга.

Использование рекомендуется продолжить, несмотря на решения ряда стран ЕС приостановить вакцинацию препаратом. Вакцина может продолжать использоваться, пока идет расследование причин возникновения тромбоза. У нас также есть местный Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин, который рассматривает безопасность всех вакцин. Они изучают этот сигнал.

Представитель ВОЗ отметила, что комитет сейчас оценивает сообщения об AstraZeneca.

Как только у нас будет полное понимание решения комитета, мы вам сообщим.

Европейское агентство по лекарственным средствам вчера заявило, что вакцинация препаратом от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов. Применение вакцины можно продолжать.

Ранее мы писали о том, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что в мире вакцинировали более 268 миллионов человек. По данным организации не зарегистрировано ни одного летального случая от препаратов против коронавируса