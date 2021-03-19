В Польше столкнулись два автобуса, много пострадавших [ Редактировать ]
В пятницу, 19 марта, в польском городе Щецин в районе центрального порта столкнулись два автобуса. Во время дорожно-транспортного происшествия в них находились 42 человека.
Об этом сообщает RMF24.
Как сообщается, в результате аварии 22 человека получили ранения, в основном солдаты, но также водитель одного из автобусов, который пострадал больше всего из-за того, что его зажало в кабине. Спасатели применили специальное оборудование, чтобы его деблокировать.
Отмечается, что состояние трех военных оценивается как средне тяжелое. Сейчас на месте работают 10 бригад скорой помощи и 9 пожарных подразделений, включая портовую охрану.
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области на автодороге столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в результате чего погибли 2 человека, а также еще несколько получили травмы.
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