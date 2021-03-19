Ехали с поминок и решили дрифтануть: под Одессой Mercedes свалился в реку (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
На севере Одесской области в городе Балте в реку свалился автомобиль с людьми в салоне. Инцидент произошел вечером 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
По словам очевидцев, непосредственно перед аварией Mercedes-Benz дрифтовал по улице Пушкинской, затем зацепился за скамейку, перевернулся и слетел в воду. Находившиеся в салоне автомобиля двое 33-летних мужчин выбраться наружу не смогли, поскольку заклинила система блокировки дверей.
Когда спасатели добрались до потерпевших, живым был только водитель. С переохлаждением он был госпитализирован в местную больницу в состоянии средней степени тяжести. Был ли он пьян в момент ДТП не сообщается.
Местные жители рассказывают, что мужчины возвращались с поминок по 17-летней девушке, погибшей 16 марта в ДТП в Балте.
Ранее сообщалось, что в ДТП с Tesla под Харьковом пострадали шесть человек.
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