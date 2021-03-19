Президент Танзанії, який заперечував коронавірус, пішов з життя [ Редактировать ]
Президент Танзанії Джон Магуфулі, який заперечував коронавірус... помер. Хоча офіційно повідомили, що причиною смерті стало хворе серце, в опозиції упевнені: його вбив ковід!
Два тижні лідер не з'являвся на публіці. За повідомленнями ЗМІ, лікувався від корони чи то в Індії, чи то в Кенії. Раніше президент пропонував боротися з хворобою молитвами і цілющими травами. Танзанію оголосив зоною вільною від епідемії і кликав туристів на острів Занзібар.
Карантину в країні не запроваджували, від вакцин відмовилися.
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