Карантину в країні не запроваджували, а від вакцин відмовилися

Президент Танзанії Джон Магуфулі, який заперечував коронавірус... помер. Хоча офіційно повідомили, що причиною смерті стало хворе серце, в опозиції упевнені: його вбив ковід!

Два тижні лідер не з'являвся на публіці. За повідомленнями ЗМІ, лікувався від корони чи то в Індії, чи то в Кенії. Раніше президент пропонував боротися з хворобою молитвами і цілющими травами. Танзанію оголосив зоною вільною від епідемії і кликав туристів на острів Занзібар.

Карантину в країні не запроваджували, від вакцин відмовилися.