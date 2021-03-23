В киевском парке девочка лишилась пальца на качелях [ Редактировать ]
Во вторник, 23 марта, в Киеве, в парке Партизанской славы произошел несчастный случай. Так, качеля зажала девочке палец.
Свидетели говорят о том, что раздробленная фаланга едва держалась.
Дедушка с двумя внучками гуляли в парке. Несчастный случай произошел буквально за секунду. Мамы других детей, находившихся на площадке, пытались остановить кровь. Дедушка взял внучек и вызвал "скорую".
Сейчас судьба девочки не известна. Но жители района, которые часто гуляют на этой площадке, говорят, что здесь очень часто травмируются дети.
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