Во вторник, 23 марта, в Киеве, в парке Партизанской славы произошел несчастный случай. Так, качеля зажала девочке палец.

Свидетели говорят о том, что раздробленная фаланга едва держалась.

Дедушка с двумя внучками гуляли в парке. Несчастный случай произошел буквально за секунду. Мамы других детей, находившихся на площадке, пытались остановить кровь. Дедушка взял внучек и вызвал "скорую".

Сейчас судьба девочки не известна. Но жители района, которые часто гуляют на этой площадке, говорят, что здесь очень часто травмируются дети.

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