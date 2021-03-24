У Києві на станції метро молодий поліцейський Олександр Рашевський урятував чоловіка від серцевого нападу. Правоохоронець скористався стаціонарним дефібрилятором, встановленим біля платформи. Докладніше - дивіться далі.

20 хвилин між життям і смертю. 56-річний чоловік ледве не помер на платформі станції "Палац спорту". Через проблеми з серцем, пасажир зомлів і перестав дихати. Працівники метрополітену зреагували миттєво.

Олександр Рашевський, поліцейський Управління поліції в метрополітені ГУНП в Києві:

Повідомила, що громадянин лежить непритомний на платформі. Я одразу ж відреагував та побачив, що у людини прервалося дихання, а обличчя стало синього кольору. Після чого я почав робити серцево-легеневу реанімацію з використанням дефібрилятора протягом 20 хвилин. Чоловіку стало краще і я передав його бригаді швидкої.

Після успішної реанімації - пасажира доставили в кардіологічний корпус Олександрівської лікарні. Лише за кілька годин після інциденту, чоловік прийшов до тями. І такі випадки, за словами працівників метрополітену - не поодинокі.

Самір Кругляківський, старший сержант Національної поліції:

Часто буває, випадки трапляються. У нас буває, що люди в нетверезому стані. Ми і до них підходимо, надаємо першу допомогу. Поки приїде швидка. Даємо йому нашатир. Якщо він реагує, то ми до таких дій не вдаємося.

Дефібриляторами, на щастя, користуються вкрай рідко. Але те, що вони є, пасажири однозначно підтримують.

Віра:

Якщо мені або моїй мамі стане погано - мені б дуже хотілося, щоб люди могли їй допомогти, а не чекати. було таке, що я було свідком епілептичного нападу. Тому такі штуки мають бути.

Ангеліна:

Конечно, да, я саме медик, много случаев таких. Очень удобно, люди пользуються.

Приблизно місяць тому дефібрилятори встановили на декількох станціях. Як ними користуватися - правоохоронців навчають на спеціальних курсах.

У разі ж крайньої необхідності, скористатися приладом зможе будь-хто. Дефібрилятор сам підкаже, що робити.

Відкривається коробочка, сигнал! Після чого ми його відкриваємо і слухаємо його команди. Використовуйте люльки, якщо пацієнт не реагує. Зніміть одяг з верхньої частини тіла, при необхідності розріжте. Розкрийте пакет з електродами - ось електроди. Прикладіть електроди до тіла, як вказано на упаковці. Зберігайте спокій.

Олександр Рашевський, поліцейський Управління поліції в метрополітені ГУНП в Києві: