Полиция Нидерландов задержала гражданина Украины с почти тремя миллионами евро наличными. Об этом сообщает пресс-служба полиции королевства.

45-летнего украинца задержали в начале месяца, после того, как при обыске в его машине обнаружили три сумки, набитые пачками купюр различного номинала. Всего украинец перевозил 2 947 750 евро.

Происхождение налички мужчина объяснить не смог, поэтому правоохранители пришли к выводу, что они могли быть получены "незаконным путем". Каким именно - не уточняется.

Украинца выследили по информации из программы для обмена закодированными сообщениями SKY, которая была взломана полицией.

На данный момент мужчину освободили, но расследование в его отношении продолжается.

Напомним, что недавно в Бельгии поезд протаранил фуру: погиб водитель-украинец.