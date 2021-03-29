В Нидерландах арестовали украинца с тремя миллионами евро наличкой [ Редактировать ]
Источник: полиция Нидерландов
Полиция Нидерландов задержала гражданина Украины с почти тремя миллионами евро наличными. Об этом сообщает пресс-служба полиции королевства.
45-летнего украинца задержали в начале месяца, после того, как при обыске в его машине обнаружили три сумки, набитые пачками купюр различного номинала. Всего украинец перевозил 2 947 750 евро.
Происхождение налички мужчина объяснить не смог, поэтому правоохранители пришли к выводу, что они могли быть получены "незаконным путем". Каким именно - не уточняется.
Украинца выследили по информации из программы для обмена закодированными сообщениями SKY, которая была взломана полицией.
На данный момент мужчину освободили, но расследование в его отношении продолжается.
Напомним, что недавно в Бельгии поезд протаранил фуру: погиб водитель-украинец.
по теме
При расчете американские аналитики брали за основу среднегодовые зарплаты в странах
Изначально протестующих избивали дубинками
27 мільйонів доларів компенсації за смерть Джорджа Флойда. Влада американського Міннеаполіса виплатить рекордне відшкодування родині загиблого під час затримання темношкірого американця
Убийство Флойда вызвало массовые протесты в США
Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук ексголову правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета. Його підозрюють у причетності до розтрати 8 мільярдів гривень перед націоналізацією Привату наприкінці 2016 року