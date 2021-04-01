Более 4,5 тысяч украинцев потеряли рабочие места из-за отказа Межведомственной комиссии по международной торговле ограничить ввоз импортных удобрений на территорию Украины и ввести квоты. Об этом заявил Игорь Гольченко, вице-президента Союза химиков Украины по итогам судебного заседания, на котором украинские химики выиграли первый раунд судебных противостояний против импортеров азотных удобрений. По его словам, эта цифра продолжает расти.

Впервые украинские химики выступили с инициативой о введении квот на импортную продукцию в 2019 году. Тогда крупнейшие производители удобрений обратились к Правительству и в специальную комиссию (МКМТ) с просьбой ограничить ввоз импортных азотных удобрений в Украину чтобы защитить рабочие места в отрасли.

Производственные мощности украинского химического сектора способны обеспечить более 10% ВВП страны, а также на 100% обеспечить потребности украинского АПК в минеральных удобрениях. На сегодня АПК потребляет порядка 4,2 млн тонн азотных удобрений в год, тогда как 7 крупнейших украинских химических заводов способны произвести почти на 20% больше - порядка 5,4 млн тонн удобрений в год.

Бесконтрольный ввоз минеральных удобрений в Украину привел к тому, что вся химическая отрасль оказалась на грани выживания. Резкий рост импорта продукции из Белоруссии, Польши, Грузии и Латвии привел к масштабным убыткам украинских производителей, снижению объемов производства продукции и массовым сокращениям квалифицированного персонала.

Специальное расследование Минэкономразвития показало необходимость защитить украинский рынок и сдержать наплыв импорта, отдав импортерам примерно 25% рынка. Очевидно, такой вывод не понравился крупным трейдерам и импортерам. В игру включились лоббисты, задействовавшие все свои ресурсы для давления на МКМТ с целью не допустить ограничения импорта в Украину.

В итоге выводы расследования о вреде импорта для украинских производителей и рекомендации по введению квот на ввоз удобрений были проигнорированы МКМТ. 22 июня 2020 года комиссия приняла решение не ограничивать импорт азотных удобрений. В итоге украинский рынок был отдан импортерам.

Последствия этого решения химическая отрасль чувствует до сих пор. За короткий период украинские химзаводы вынуждены были сократить более 4,5 тысяч человек. Сокращения продолжаются и по сей день, предприятия отрасли, включая государственный ОПЗ, остаются убыточными.

В сентябре 2020 года украинские химики обжаловали решение МКМТ в суде. Их главный аргумент - откровенно лоббистское решение в пользу импортеров не соответствует национальным интересам страны согласно статье 17 Закона "О применении специальных мер относительно импорта в Украину".

31 марта 2021 года Окружной Административный суд г. Киева отменил решение, которым МКМТ отказалось вводить квоты на импорт азотных и сложных удобрений. "В суде было доказано, что Межведомственная комиссия по международной торговле безосновательно и бездоказательно отказалась вводить квоты. Был нарушен национальный интерес и проигнорированы объективные выводы Минэкономразвития. Также было доказано ряд процессуальных нарушений", - говорится в пресс-релизе Group DF.

Суд не только отменил решение МКМТ, но и обязал Комиссию при повторном решении учесть выводы Минэкономики, свидетельствующие о целесообразности введения квот на ввоз импортных удобрений. Однако праздновать победу рано. Большая вероятность, что решение будет обжаловано и судебные тяжбы затянуться не на один год. А тем временем отрасль продолжит стагнацию и несет миллиардные убытки.

"Логично, что украинские химпредприятия обжаловали решение, принятое без учета экономических интересов страны и вопреки объективным выводам расследования Минэкономразвития. К сожалению, иимпортерам-трейдерам, называющим себя аграрными ассоциациями, через лобби, через митинги под зданием Правительства удалось достичь временного эффекта и импорт продолжает оставаться открытым.

Цена принятого в июне 2020 года решения МКМТ - более 4,5 тысяч уволенных людей̆ в отрасли, все 7 украинских химических предприятий производителей закончили 2020 год с убытками, включая государственный ОПЗ. Поэтому мы будем бороться за справедливое решение", - заявил Игорь Гольченко, Вице-президент Союза химиков Украины.

По его словам, бесконтрольный ввоз импорта бьет не только по позициям химической̆ индустрии, но и отрицательно повлияет на платежный баланс Украины. "Мы считаем, что это решение суда очень своевременно. Химическая отрасль все еще требует защиты", - говорит Гольченко.

"Решения МКМТ должны способствовать созданию рабочих мест, а не убивать их. К сожалению, эффект от прошлогоднего решения по удобрениям - тысячи новых безработных", - прокомментировал Олег Арестархов, директор по корпоративным коммуникациям Group DF. По его мнению, особенно важно защитить химическую индустрию именно сейчас, когда украинские производители приступили к реализации масштабных инвестпроектов и увеличению производственных мощностей.