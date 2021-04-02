В Нидерландах умерла женщина после прививки вакциной AstraZeneca [ Редактировать ]
В Нидерландах умерла женщина, которая ранее вакцинировалась от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Причиной смерти стала эмболия легких. Об этом сообщает исследовательский центр Lareb, который специализируется на выявлении побочных эффектов.
Отмечается, что смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии и снижения количества тромбоцитов.
Всего после препаратом вакцинации AstraZeneca у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет обнаружили тромбоз и низкое количество тромбоцитов.
По информации Lareb, эти пять случаев приходятся на 400 тысяч вакцин. Симптомы тромбоза и снижение уровня тромбоцитов возникли между седьмым и десятым днями после прививки.
Ранее мы писали, что жителей Германии призывают отказаться от вакцинации.
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