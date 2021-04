Фильм американского режиссера Аарона Соркина "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7, 2020) получил главную премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте SAG Awards.

На эту награду также претендовали фильмы "Минари", "Ма Рейни: Мать блюза", "Одна ночь в Майами" и "Пятеро одной крови".

Награды за лучшие роли в драматическом сериале получили Джиллиан Андерсон ("Корона") и Джейсон Бейтман ("Озарк"). Лучшими актерами в комедийном сериале признаны Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик") и Джейсон Судейкис ("Тед Лассо").

"Чудо-женщина" победила в номинации "Лучший каскадерский ансамбль", а "Мандалорец" - в аналогичной номинации в драматическом или комедийном сериале.

Лауреаты премии Гильдии киноактеров США:

лучший актерский состав - "Суд над чикагской семеркой",

лучшая женская роль - Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза"),

лучшая мужская роль - Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза", посмертно),

лучшая женская роль второго плана - Юн Е-джон ("Минари"),

лучшая мужская роль второго плана - Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия").

лучший актерский состав на ТВ - "Корона" и "Шиттс Крик",

лучшая женская роль в телевизионном фильме или мини-сериале - Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы"),

лучшая мужская роль в телевизионном фильме или мини-сериале - Марк Руффало ("Я знаю, что это правда").

Гильдия киноактеров США - созданный в 1933 году профсоюз, представляющий интересы артистов кино и телевидения и других работников этой индустрии. С 1995 года Гильдия ежегодно проводит церемонию вручения наград за выдающиеся достижения в области актерского мастерства.

Напомним, что в начале марта в США вручили награды кинопремии Critics Choice Awards. "Земля кочевников" (Nomadland) режиссера Хлои Чжао получила главный приз в номинации "Лучший фильм". Лента также победил в категориях "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий".