"Суд над чикагской семеркой" получил главную премию Гильдии киноактеров США [ Редактировать ]
Источник: Netflix
Фильм американского режиссера Аарона Соркина "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7, 2020) получил главную премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте SAG Awards.
На эту награду также претендовали фильмы "Минари", "Ма Рейни: Мать блюза", "Одна ночь в Майами" и "Пятеро одной крови".
Награды за лучшие роли в драматическом сериале получили Джиллиан Андерсон ("Корона") и Джейсон Бейтман ("Озарк"). Лучшими актерами в комедийном сериале признаны Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик") и Джейсон Судейкис ("Тед Лассо").
"Чудо-женщина" победила в номинации "Лучший каскадерский ансамбль", а "Мандалорец" - в аналогичной номинации в драматическом или комедийном сериале.
Лауреаты премии Гильдии киноактеров США:
- лучший актерский состав - "Суд над чикагской семеркой",
- лучшая женская роль - Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза"),
- лучшая мужская роль - Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза", посмертно),
- лучшая женская роль второго плана - Юн Е-джон ("Минари"),
- лучшая мужская роль второго плана - Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия").
- лучший актерский состав на ТВ - "Корона" и "Шиттс Крик",
- лучшая женская роль в телевизионном фильме или мини-сериале - Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы"),
- лучшая мужская роль в телевизионном фильме или мини-сериале - Марк Руффало ("Я знаю, что это правда").
Гильдия киноактеров США - созданный в 1933 году профсоюз, представляющий интересы артистов кино и телевидения и других работников этой индустрии. С 1995 года Гильдия ежегодно проводит церемонию вручения наград за выдающиеся достижения в области актерского мастерства.
Напомним, что в начале марта в США вручили награды кинопремии Critics Choice Awards. "Земля кочевников" (Nomadland) режиссера Хлои Чжао получила главный приз в номинации "Лучший фильм". Лента также победил в категориях "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий".
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