Есть люди, которые очень часто пребывают в состоянии паники и страха. Но далеко не все могут контролировать свой организм и не поддаваться паническим настроениям. Специалисты дали несколько действительно эффективных советах, чтобы стабилизировать свое состояние, передает newsyou.info.

Преодолеть панику вам помогут элементарные простые действия:

Сделайте свой сон более комфортным. Для этого утяжелите свое одеяло (возьмите более тяжелое или используйте два-три). Такое "утяжеление" психологически позволяет мозгу расслабиться, почувствовать себя в безопасности, благодаря чему клетки отдыхают.

С точки зрения тела, многое завязано на кишечник, поэтому нормализуйте режим и качество питания. Добавьте в свой рацион омега-3, магний. Эти компоненты достаточно быстро дают эффект от своего наличия в организме.

Если вас накрывает, возьмите пожевать жевательную резинку или просто тщательно пережевывайте любую пищу. Будет полезна любая физическая нагрузка. Это может быть хотя бы десять приседаний. Также успокаивают ум любые рутинные действия, которыми вы привыкли заниматься.

Когда накрывает паника и включается режим выживания, у человека появляется неконтролируемое желание срочно предпринимать какие-то действия. В такие моменты выключается осознанность, и включается режим "надо что-то делать". Чтобы нейтрализовать этот всплеск, займитесь чем-то полезным. Это поможет занять себя и переключиться на другое.

В моменты приступа паники не забывайте о дыхании. Подышите медленно и глубоко.

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