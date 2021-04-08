У Мінохорони здоров'я закликали допомагати літнім людям реєструватися на вакцинацію [ Редактировать ]
В Україні минулої доби майже 15, 5 тисяч нових заражень коронавірусом. 481 людина померла від ускладнень. Це найвища добова смертність за всю епідемію.
Ушпиталили напередодні п'ять із половиною тисяч хворих це теж рекорд. Найбільше нових інфікованих у Києві, на Одещині, Львівщині та Харківщині. Від початку протиковідної вакцинації першу дозу сироватки отримали понад 320 тисяч українців.
Ярослав Кучер заступник міністра охорони здоров'я України:
Сьогодні пріоритет вакцинації - це медики первинної ланки. Це працівники соціальної сфери і люди поважного віку від 70. Тому я звертаюсь до дітей, онуків рідних таких людей - допоможіть їм записатись на вакцинацію, записатись людей такої категорії до пунктів щеплень можна досить просто - через сімейних лікарів або звичайним телефонним дзвінком до реєстратури. Ми максимально спростили ці процедури.
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