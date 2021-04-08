В Україні минулої доби майже 15, 5 тисяч нових заражень коронавірусом. 481 людина померла від ускладнень. Це найвища добова смертність за всю епідемію.

Ушпиталили напередодні п'ять із половиною тисяч хворих це теж рекорд. Найбільше нових інфікованих у Києві, на Одещині, Львівщині та Харківщині. Від початку протиковідної вакцинації першу дозу сироватки отримали понад 320 тисяч українців.

Ярослав Кучер заступник міністра охорони здоров'я України: