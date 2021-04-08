Народный депутат Украины от фракции "Голос" Александра Устинова скрывает реальное имущество семьи, не декларируя доходы и состояние супруга, что должно стать предметом проверки Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), пишут "Украинские новости".

Речь об этом идет в публикации журналиста Сергея Иванова "Бла-бла-бла святош".

"Устнова - декларативная бессребреница, непримиримый борец с коррупцией и непрозрачностью, только если это не касается ее лично. Если открыть электронную декларацию Устиновой, то сразу видна фраза "Член семьи не предоставил информацию". Эта фраза встречается в ее декларации несколько раз – в разделах "Доходы, в том числе подарки", "Банковские и другие учреждения, в которых открыты счета субъекта декларирования или членов его семьи" и "Денежные активы", - говорится в публикации.

Автор отметил, что нардеп задекларировала квартиру в Киеве, арендованную квартиру в США, автомобили и даже домашних животных, но скрыла состояние мужа.

"Получается, что Устинова либо не смогла уговорить супруга Алексея Яцука предоставить ей информацию, или, что вероятнее, просто сокрыла эти сведения", - подчеркнул журналист.

В свою очередь блогер Михаил Шнайдер отметил, что Устинова с мужем периодически живут в США и доходы за эти промежутки времени не указывает в своих декларациях.

"Половину 2020 года Устинова проводит не в Украине, а в славном штате Техас. И пишет оттуда гневные посты о том, что политики не хотят возвращать посадки в тюрьму за ложь в декларации. Пишет и не голосует ни за один антикоррупционный закон. Устинова сидит полгода в США, в своей декларации говорит, что деньги есть, но где и сколько и в какой валюте – просто скрывает", - отметил он.

При этом автор добавил: "Это как минимум нарушение закона и требует детального рассмотрения НАПК. Кстати, сейчас Александра тоже отправилась в США. А ее муж и вовсе находится там постоянно, поэтому и скрывает свой доход в декларации", - подытожил Михаил Шнайдер.