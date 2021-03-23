По состоянию на 23 марта 2021 года в очередь на получение прививки от коронавирусной инфекции на территории Украины записались более 300 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Таким образом, прививку гарантированно получат 326 336 граждан Украины. При этом, 275 356 через приложение "Дия". 25 947 - на сайте Дия и еще 25 033 - через контакт-центр Минздрава.

Читайте также, в Украине стартовала вторая волна вакцинации от коронавируса. На первом этапе прививки против коронавируса получают врачи медучреждений, оказывающих помощь больным COVID-19, на втором этапе в первую очередь будут вакцинировать семейных врачей.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал ускорение темпов вакцинации от коронавируса в Украине. Темпы вакцинации действительно отстают от того плана, который был представлен местным властям, но количество прививок ежедневно увеличивается.

Ранее мы писали, что в Центре общественного здоровья Минздрава Украины развенчали один из распространенных фейков о вакцине против коронавируса. На самом деле РНК-вакцины работают с природными защитными силами организма, чтобы безопасно выработать у человека иммунитет к коронавирусу.

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