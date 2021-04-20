Є наступник! Замість Ангели Меркель на парламентські вибори німецьких християнських демократів поведе Армін Лашет. Який, у разі перемоги блоку, стане і наступним канцлером Німеччини.

Кандидатуру Лашета більшістю голосів затвердило керівництво ХДС. Попри те, що вищі шанси виграти вибори були в іншого політика. Чому - розкаже Тетяна Логунова.

Десятки публічних та закулісних зустрічей. Переговори, які часто тривали до глибокої ночі. І суперечки, які мало не розсварили дві партії, що входять до блоку. Більше тижня християнські демократи не могли визначитися, хто поведе політсилу на парламентські вибори і позмагається за крісло канцлера Німеччини.

Претендентів було двоє: харизматичний і популярний серед виборців прем'єр Баварії і лідер ХСС Маркус Зедер. І менш яскравий голова ХДС і прем'єр землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет. Обрали останнього.

Чому християнські демократи зробили ставку на Лашета - пояснити важко. Усі соціологи були одностайні: виборці більше симпатизують Зедеру і хочуть саме його бачити кандидатом у канцлери. Але партійна дисципліна виявилася сильнішою за рейтинги. За традицією на вибори блок майже завжди веде лідер старшої сестринської партії - ХДС. А це, попри нижчу особисту популярність, все ж таки Армін Лашет.

Конкурент Лашета вже визнав поразку. Маркус Зедер заявив: він поважає рішення ХДС і відмовляється від подальшої боротьби.

Маркус Зедер, лідер ХСС:

Є дні для дискусій. А є дні для рішення. Воно прийнято. Тепер важливо разом дивитися у майбутнє. Від імені ХСС я бажаю Армыну Лашету успіху у важкій боротьбі, яка на нього чекає.

Прихильників баварського прем'єра ця заява засмутила.

Я думаю, що пан Зедер був би кращим кандидатом у канцлери. У нього більша підтримка.

Я більше симпатизую Зедеру. Я не вірю, що Лашет зможе виграти вибори і стати канцлером.

Шанси виграти вибори у Лашета є. Наразі за ХДС/ХСС готові проголосувати більше 30 відсотків виборців. За найближчого конкурента - партію "Зелені" - 20 процентів. Але до виборів ще майже пів року і ситуація може кардинально змінитися.

Поготів, що "зелені", без сварок і довгих дискусій, висунули у канцлери гідну конкурентку. На вибори партію поведе сорокарічна Анналєна Бербок - захисниця клімату, гендерної рівності і противниця проєкту "Північний Потік -2". І схоже, що після рішення ХДС, її шанси стати першим в історії Німеччини "зеленим" канцлером тільки зросли.