Євросоюз підтвердив зв'язок вакцини "Johnson & Johnson" із тромбозом [ Редактировать ]
У ЄС підтвердили можливий зв'язок вакцини "Johnson & Johnson" із тромбозом. Дослідження провели після того, як у США зафіксували утворення згустків крові після щеплення.
Та експерти заспокоюють: ризики таких побічних ефектів дуже низькі. Оскільки виявили лише шість випадків серед майже семи мільйонів провакцинованих людей.
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