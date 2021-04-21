У ЄС підтвердили можливий зв'язок вакцини "Johnson & Johnson" із тромбозом. Дослідження провели після того, як у США зафіксували утворення згустків крові після щеплення.

Та експерти заспокоюють: ризики таких побічних ефектів дуже низькі. Оскільки виявили лише шість випадків серед майже семи мільйонів провакцинованих людей.