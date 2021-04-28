У Барселоні спрацював коронавірусний експеримент з концертом [ Редактировать ]
Експериментальний концерт у Барселоні не спричинив спалаху захворюваності. Про це повідомили іспанські медики. Нещодавно в місті влаштували виступ рок-гурту. На подію потрапили 5 тисяч людей, вони були у масках, але дистанції не дотримували.
На вході треба було показати довідку про негативний результат тесту на COVID-19. За два тижні захворіли лише шість відвідувачів. Цей показник вдвічі нижчий, ніж середній у місті. Тож медики вважають, що пацієнти підхопили вірус деінде і, ймовірно, пізніше.
Хосеп Марія Лібре, терапевт "Лікарні братів Тріаса і Пуйоля" в Барселоні:
Ми впевнені, що концерт не став місцем значного поширення інфекції. Також у нас немає даних про те, що хтось із відвідувачів заразився саме на заході. Це чудова інформація, сподіваюся, вона допоможе в організації культурних подій у всьому світі - навіть в умовах пандемії.
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