Експериментальний концерт у Барселоні не спричинив спалаху захворюваності. Про це повідомили іспанські медики. Нещодавно в місті влаштували виступ рок-гурту. На подію потрапили 5 тисяч людей, вони були у масках, але дистанції не дотримували.

На вході треба було показати довідку про негативний результат тесту на COVID-19. За два тижні захворіли лише шість відвідувачів. Цей показник вдвічі нижчий, ніж середній у місті. Тож медики вважають, що пацієнти підхопили вірус деінде і, ймовірно, пізніше.

Хосеп Марія Лібре, терапевт "Лікарні братів Тріаса і Пуйоля" в Барселоні: