Світлана Тихановська закликала провести міжнародну конференцію [ Редактировать ]
Провести міжнародну конференцію для врегулювання ситуації в Білорусі закликала Світлана Тихановська. Відповідну заяву лідерка білоруської опозиції зробила під час онлайн-виступу в Палаті представників Конгресу США.
За її словами, Захід має посилити тиск на режим Лукашенка, а також збільшити підтримку білоруського громадянського суспільства, правозахисників і незалежних ЗМІ. Насамкінець Тихановська наголосила: Вашингтон міг би взяти активну участь в організації міжнародного форуму з, цитую, "залученням широкого кола зацікавлених сторін".
Світлана Тихановська, лідерка білоруської опозиції:
Білорусь переживає кризу. Ми закликаємо США спільно з європейськими партнерами стати міжнародними посередниками та долучитися до проведення міжнародної конференції. Це допоможе нам переглянути ситуацію в Білорусі й наблизитися до врегулювання кризи.
по теме
Група адвокатів звернулася до федеральної прокуратури Німеччини з проханням провести незалежне розслідування нещодавніх подій у Білорусі. А саме - жорстокості силовиків під час розгону мирних протестів
Юристи закидають білоруській верхівці злочини проти людяності - чому саме в Німеччині і чи є у цієї справи якась перспектива?
Через це на Капітолії посилили заходи безпеки. Головні теми доповіді - фінансова підтримка сімей із малими дітьми, подолання епідемії та еміграція
Під час відвідин сторони мають обговорити потенційну зустріч Байдена й Зеленського в Європі, куди американський президент збирається влітку. Журналісти кажуть, це - чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує Україну
У білоруському КДБ заявили, що всі арештанти нині дають свідчення і "співпрацюють зі слідством"