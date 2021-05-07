Провести міжнародну конференцію для врегулювання ситуації в Білорусі закликала Світлана Тихановська. Відповідну заяву лідерка білоруської опозиції зробила під час онлайн-виступу в Палаті представників Конгресу США.

За її словами, Захід має посилити тиск на режим Лукашенка, а також збільшити підтримку білоруського громадянського суспільства, правозахисників і незалежних ЗМІ. Насамкінець Тихановська наголосила: Вашингтон міг би взяти активну участь в організації міжнародного форуму з, цитую, "залученням широкого кола зацікавлених сторін".

Світлана Тихановська, лідерка білоруської опозиції: