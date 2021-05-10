Ракетний крейсер США перехопив судно з великою партією зброї [ Редактировать ]
Велику партію російської та китайської зброї перехоплено на Близькому Сході. Ракетний крейсер США в Аравійському морі перехопив судно, що переправляло озброєння з Ірану в Ємен, де останнє десятиріччя триває війна.
На борту перевізника виявили 3000 китайських автоматів, десятки сучасних протитанкових керованих ракет російського виробництва, а також сотні великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок, реактивні гранатомети та оптичні приціли. Усе це призначалося бойовикам, яких підтримує Тегеран. Водночас Сполучені Штати і низка інших країн намагаються покласти край конфлікту.
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